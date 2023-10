Paul McCartney anuncia novo show em Belo Horizonte; vendas abrem nesta terça-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paul McCartney anunciou na segunda-feira (9) uma data extra de apresentação em Belo Horizonte com a turnê "Got Back". A MRV Arena, que já tem uma apresentação marcado para o dia 3 de dezembro, receberá mais um show do britânico em 4 de dezembro, às 20h.

Paul fará oito shows no Brasil, sendo um em Brasília, dois em Belo Horizonte, três em São Paulo, um em Curitiba e um último no Rio de Janeiro. O ex-Beatles não volta ao país desde que se apresentou em 2019, com a turnê "The Freshen Up Tour".

A venda dos ingressos para a apresentação extra está marcada para terça-feira (10), a partir das 12h, no site do Eventim. Na bilheteria, a partir das 13h. Os valores variam entre R$ 240 e R$ 990.

Veja abaixo as datas dos shows:

30 de novembro - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (a partir de R$ 250)

3 de dezembro - Arena MRV, em Belo Horizonte (a partir de R$ 240)

4 de dezembro - Arena MRV, em Belo Horizonte (a partir de R$ 240)

7 de dezembro - Allianz Parque, em São Paulo (a partir de R$ 210)

9 de dezembro - Allianz Parque, em São Paulo (a partir de R$ 210)

10 de dezembro - Allianz Parque, em São Paulo (a partir de R$ 210)

13 de dezembro - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (a partir de R$ 220)

16 de dezembro - Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (a partir de R$ 150)