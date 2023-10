Tiktoker pede beijo para Luísa Sonza e leva fora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A traição de Chico Moedas ainda causa transtornos para Luísa Sonza, que se diz traumatizada para iniciar um novo relacionamento e até mesmo para dar uns beijos em outras pessoas.

Foi o que ela disse ao tiktoker Bruno Guilherme, que após oferecer a ela vinho e chocolates também pediu um selinho. A resposta foi um fora.

"Não, calma aí. Para me conquistar [agora] não é tão fácil assim, que eu sou toda traumatizada. Não estou tão fácil. Estou fechada para amores", disse.

Tudo começou após o influenciador encontrar Luísa e oferecer a ela a oportunidade de receber R$ 2 ou um presente misterioso. Esse tipo de interação é comum no canal dele.

"Você é a pessoa que fez essa brincadeira? Passada! Que tudo. Eu assisto você", disse a cantora antes de abrir o presente.

"Amei muito. É sempre uns presentes bons assim? Você acertou. Vou tomar esse vinho hoje em sua homenagem", falou ela antes de ouvir a proposta que seria recusada na sequência.

Em conversa com a influenciadora Foquinha no início do mês, Luísa abordou diversos aspectos desse episódio em sua vida.

Ao ser questionada sobre as alegações de que teria planejado essa polêmica como uma estratégia de divulgação de seu álbum "Escândalo Íntimo", Luísa foi enfática em negar qualquer intenção nesse sentido. "Eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria pra mim", iniciou a cantora.

Ela prosseguiu explicando: "Jamais seria algo planejado. Inclusive eu não queria (...) Estava tudo lindo, já era o álbum mais escutado da história. A última coisa que eu gostaria era que alguma coisa da minha vida pessoal me tirasse do que eu estou focada agora, que é divulgar meu álbum e voltar para a turnê."

