Amigos de Jennifer Aniston estão preocupados com a atriz após morte de Matthew Perry

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amigos próximos de Jennifer Aniston estão preocupados com a atriz após a morte de Matthew Perry. Conforme fontes do site PageSix, a estrela de "Friends" ficou extremamente abalada com o adeus ao artista de 54 anos.

"Dos cinco restantes, Jen e Courtney [Cox] estão sofrendo mais, e Jen provavelmente é quem está lutando mais intensamente", disse a fonte. "É uma segunda perda enorme em menos de um ano, com o aniversário de um ano da morte de seu pai se aproximando. Ela ainda não se recuperou completamente disso, e agora isso a derrubou completamente."

O pai de Aniston, John, morreu em dezembro do ano passado, aos 89 anos. "Ela está tentando se reagrupar e se recuperar, mas foi um golpe completamente devastador", acrescentou a fonte.

Aniston se juntou aos membros restantes do elenco, Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, no funeral de Perry no cemitério Forest Lawn, em Los Angeles, na última sexta-feira (3).

