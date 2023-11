Irmão de Marília Mendonça rebate suposta piada de influencer com acidente da cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, fez um post que foi atrelado como uma resposta a um suposto vídeo protagonizado pela influencer Giovana Fagundes. Nesta terça-feira (7), a humorista teria referenciado o acidente que levou à morte da cantora de sertanejo, em novembro de 2021.

No clipe que viralizou nas redes sociais, em que é capturada a face de Giovana, ela diz: "Vai sair um avião daqui [de Jacarepaguá], do negócio de helicóptero. Olha o tamanho do avião que falaram que eu vou embarcar. Vou te teco-teco, vou de Marília Mendonça para São Paulo. Estou fazendo esse story aqui para dizer a todo mundo que me ama que eu amo vocês de volta, viu".

Sem citar o nome dela, João Gustavo publicou no Twitter: "Temos o Nego Di versão feminina? Que coisa esquisitinha e feinha, né!".

Nas redes sociais, Giovana acabou excluindo a publicação original e não fez novas declarações sobre o ocorrido.

