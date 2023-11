Mark Zuckerberg conta como conheceu esposa, Priscilla Chan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, comemorou os 20 anos da data em que conheceu sua esposa, a médica Priscilla Chan, no seu perfil das redes sociais. Em uma declaração, ele relembrou a aventura que estava vivendo no dia, quando ainda estava na universidade de Harvard.

"20 anos desde o nosso primeiro encontro. Nos conhecemos em uma festa de despedida que meus amigos fizeram para mim na faculdade, quando eles achavam que eu estava prestes a ser expulso", relembrou o dono da Meta, conglomerado que também reúne Instagram e WhatsApp, que fez parte de uma fraternidade judaica em Harvard.

"Eu a convidei para sair, mas disse a ela que precisaríamos sair logo, pois eu poderia ter apenas alguns dias restantes", contou ele. Zuckerberg não foi expulso e, junto aos colegas, criou o Facebook.

"Mais tarde, criei o Facebook, nos casamos e agora temos três meninas maravilhosas. Que aventura louca", escreveu o empresário. Eles se casaram em uma cerimônia íntima no quintal de sua casa em Palo Alto, Califórnia, em maio de 2012.

O casal tem três filhas -Maxima, August e Aurelia.

