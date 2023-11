Morre atriz Ângela Rabello aos 73 anos, no Rio de Janeiro

SãO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Ângela Rabello morreu hoje, aos 73 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela filha da artista, Stella Rabello, nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada.

O corpo da atriz será velado nesta quinta-feira (30), a partir das 13h (de Brasília), no Cemitério do Carmo, no Rio de Janeiro. A cremação está agendada para ocorrer às 16h.

Ângela Rabello havia descoberto um câncer de fígado há dois meses e recebeu transplante da filha mais velha, Lali Rabello.

"Nem sei dizer o que se passou de lá pra cá. Porque a vida não dá mole e corre, corre, corre. Também não demos mole. Corremos junto. Junto com a vida. Nem deu tempo de pensar. Nem deu tempo de dar tempo pra dúvida. Só deu tempo de confiar", relatou Stella.

Cininha de Paula, amiga de Ângela, lamentou nas redes sociais: "Meu Deus, li agora aqui que ela nos deixou. Conheço Ângela [desde que] nós éramos meninas, meu filho Enrico não tinha nem nascido, estive na sua vida quando Lalu e Lali chegaram e depois Estelinha. Nem acredito! Ela fez parte da transição da minha vida de residente em medicina para arte! Não acredito ser possível ela não estar mais aqui! Meus sentimentos, meninas! Tudo muito rápido! Amiga obrigado por fazer parte da minha vida", escreveu.

A atriz trabalhou em novelas como O Cravo e a Rosa, Da Cor do Pecado, Malhação, Sangue Bom, Amor à vida, entre outras. A última trama em que atuou foi Um Lugar ao Sol, em 2021, na Globo.