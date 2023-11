Mansão que foi de Brad Pitt e Angelina Jolie em Nova Orleans irá a leilão

(FOLHAPRESS) - Uma histórica mansão do século 19, que já foi de propriedade de Brad Pitt e Angelina Jolie, irá a leilão. A propriedade luxuosa está localizada no French Quarter (o Quarteirão Francês), uma dos bairros mais tradicionais de Nova Orleans, no estado Luisiana, Estados Unidos, e o lance inicial será de US$ 1 milhão, aproximadamente R$ 5 milhões.

Brad e Jolie compraram o imóvel por US$ 3,5 milhões, em 2006. Após a separação, em 2016, a mansão foi vendida por US$ 4,9 milhões passando por várioss proprietários, entre eles, o co-fundador da Microsoft, Paul Allen. Foi nessa mansão que Pitt criou a fundação Make It Right para ajudar vítimas do furacão Katrina, que devastou boa parte da cidade, um ano antes da casa ser comprada pelo casal.

Construída em 1828 e reformada em 2017, a mansão conta com sete quartos, escritório, cinco banheiros, cozinha, sala de estar e jantar, além de uma casa de hóspedes e uma área ampla de lazer com piscina.

Em agosto, Pitt e Jolie assinaram o divórcio sete anos após separação. De acordo com o site "In Touch Weekly", Angelina não só assinou o documento como concordou em ir à mediação para resolver os processos judiciais envolvendo o ex-casal.

O caso se estendeu ao longo dos anos pela disputa de guarda dos filhos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne), denúncias de abuso por parte do ator e, principalmente, pela venda do Château Miraval, uma propriedade de 990 acres localizado no sul da França.

