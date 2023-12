Marco Pigossi se casa com cineasta italiano em cerimônia secreta

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O ator Marco Pigossi e o cineasta italiano Marco Calvani se casaram na última terça-feira (26). A junção foi feita de forma civil. O casal oficializou a união em uma cerimônia discreta e intimista no apartamento do ator, localizado na zona oeste de São Paulo.

Pigossi e Calvani estão juntos desde 2021, quando assumiram publicamente o relacionamento durante o Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos, onde também fazem trabalhos juntos.

A informação foi dada pela Band. Na época, Marco Pigossi compartilhou uma foto no story do Instagram andando de mãos dadas com o parceiro na praia e escreveu: "Chocando um total de zero pessoas".

Foi a primeira vez que o artista divulgou um relacionamento homoafetivo. Marco Calvani é irmão mais velho do ator Luca Calvani, conhecido por séries da Netflix e filmes.

Marco já fez trabalhos como as séries "Best Place" e "The View From Up Here", ambas de 2017. Atualmente, ele é dono de um centro cultural em Roma, capital da Itália.

Na semana passada, Pigossi revelou que tinha planos de oficializar a união. "Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente", disse.