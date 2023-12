Morre PC Siqueira, que fez sucesso no YouTube e foi apresentador da MTV, aos 37

(FOLHAPRESS) - Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, foi encontrado morto em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, nesta quarta-feira. O antigo youtuber e apresentador da MTV tinha 37 anos.

De acordo com a polícia, a provável causa da morte foi suicídio, mas uma perícia está sendo feita na cena do ocorrido.

Ainda segundo a polícia, seu corpo foi encontrado por sua ex-namorada, Maria Luiza Lopes Matanabe. Em março deste ano, PC Siqueira chegou a ser resgatado por bombeiros depois do que ele chamou de uma tentativa de suicídio, acrescentando que não teria sido a primeira.

Saúde mental era um tema frequente em seus conteúdos, e PC Siqueira chegou a compartilhar com os seguidores que sofria de depressão, ansiedade e crise de pânico. Também abordou temas pessoais no livro "PC Siqueira Está Morto", em que o escritor Alexandre Matias recuperava a trajetória do youtuber a partir de elementos da ficção científica, sempre presentes na carreira do autodeclarado nerd.

O influenciador ficou conhecido na década passada pelo blog Mas Poxa Vida, que se tornou campeão de audiência no YouTube e que chegou a ir ao ar como um quadro no humorístico "Comédia MTV", do canal de televisão.

Distante da imagem de galã, ele conquistou fãs com crônicas ácidas do dia a dia narradas em conversa direta com a câmera, sobre os mais variados assuntos, de constrangimentos banais à Bíblia. Antes da fama como personalidade das redes sociais, PC Siqueira era ilustrador e usou sua fama viral para alavancar também a venda de desenhos e outros produtos.

Considerado um dos principais nomes da primeira geração de youtubers brasileiros, PC Siqueira havia caído em ostracismo há três anos, quando se tornou alvo de uma investigação por pedofilia.

Em junho de 2020, ele foi acusado de compartilhar fotos de nudez de uma criança de seis anos. Em gravações de uma suposta conversa privada que teve com um amigo pelo Instagram, ele teria confirmado e encaminhado as imagens recebidas de uma mulher com quem conversava, que seria a mãe da criança.

Em texto publicado à época, PC Siqueira disse que era vítima de uma articulação criminosa, que jamais cometeu ou cometeria o crime e que passou por um dos piores momentos de sua vida ao ter seu nome envolvido na acusação.

Em fevereiro de 2021, um laudo da Polícia Civil concluiu que não havia elementos que ligassem o youtuber ao crime de pedofilia em dispositivos eletrônicos apreendidos.

O caso, no entanto, seguia em investigação, em segredo de Justiça, pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia, da Divisão de Proteção à Pessoa do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa.

No rescaldo das acusações, PC Siqueira decidiu, em junho de 2020, encerrar seu canal no YouTube, o Mas Poxa Vida, inaugurado uma década antes e que chegou a ultrapassar os dois milhões de inscritos.

Ele também manteve os vlogs Rolê Gourmet, Games e Dinossauros e Ilha de Barbados. Na televisão, ampliou sua fama em diferentes programas da MTV Brasil. Foi chamado para comandar uma atração própria, PC na TV, de 2011 a 2013.

Em paralelo, apresentou o MTV Games e o Nunca Verão, e passou brevemente pela bancada do telejornal humorístico Furo MTV. Em 2019, participou do reality show O Aprendiz, mas foi eliminado no 11° episódio.

