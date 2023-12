Ator do filme 'Parasita' é encontrado morto aos 48 anos

Lee Sun-kyun, ator do filme vencedor do Oscar em 2020 Parasita, foi encontrado morto nesta quarta-feira (27), segundo a Reuters. O ator, de 48 anos, enfrentava uma investigação por suspeita de uso de drogas e havia perdido por conta disso seu papel no longa policial No Way Out.

Um corpo foi encontrado inconsciente em um carro em um parque no centro de Seul, na Coreia do Sul, às 10h30, e a polícia mais tarde identificou que se tratava do ator. No banco do passageiro havia um briquete de carvão.

A polícia recebeu anteriormente uma denúncia de que Lee saiu de casa após escrever algo semelhante a uma nota de suicídio. Lee deu negativo tanto no breve teste de reagentes realizado durante as investigações policiais quanto no teste de drogas em laboratório do Serviço Forense Nacional no mês passado.

Em Parasita, Lee interpretou Park Dong-ik, o dono da mansão de uma família rica no filme, que mostrava o contraste social no país.

Lee se casou com sua namorada de sete anos, a atriz Jeon Hye-jin, em 23 de maio de 2009. Em 25 de novembro de 2009, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho. O segundo filho do casal nasceu em 9 de agosto de 2011.

Leia Também: Eliezer revela que ele e Viih Tube estão tentando ter filho