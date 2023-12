SBT define horário e marca estreia de programa apresentado por Virginia Fonseca

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT definiu a data de estreia e escolheu o horário em que vai ao ar o programa Sabadou com Virginia, atração que marcará a estreia da influenciadora Virginia Fonseca como apresentadora de televisão.

O F5 teve acesso ao pacote comercial da atração. Se o cronograma for mantido, a estreia da atração será em 6 de abril de 2024, um sábado, às 22h15.

A atração de entretenimento vai competir diretamente com o Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, que vai ao ar na Globo.

Até o momento, Virginia só gravou um teste, pouco antes do natal. Uma nova gravação está prevista para janeiro. A direção da atração é de João Mesquita, o mesmo do The Noite com Danilo Gentili.

A ideia do SBT é misturar musicais com formatos internacionais, e dancinhas que fazem sucesso nas suas redes sociais. A exibição seria na faixa das 22h30, para trazer uma alternativa mais popular ao que se faz na Globo.

A ideia de trazer Virginia foi de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos. A principal executiva da emissora enxerga que Virginia tem potencial para trazer anunciantes de peso e tem apelo com um público ultrapopular que assiste historicamente à emissora.