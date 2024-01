Rodrigo Simas diz ter demorado a entender que era bi e que temeu pelo fim da carreira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidado do programa Na Piscina com Fê Paes Leme (GNT), o ator Rodrigo Simas fez algumas revelações importantes com relação à intimidade. Casado com Agatha Moreira e declaradamente bissexual, Simas disse que temeu pelo fim da carreira antes de dizer a todos sobre sua orientação sexual.

"Eu demorei para entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e está tudo certo", começou.

"Era um lance que eu tinha, há dez anos, por exemplo, de: 'Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel'", completou o ator, que poderá ser visto como um dos filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira) em "Renascer" (Globo).

Na opinião de Simas, as pessoas também têm dificuldade de entender, pois "a gente vive numa sociedade muito hipócrita, das pessoas não poderem ser o que elas são". Para ele, isso tem muito a ver com os aspectos religioso e social.

Leia Também: O exato momento em que o rei Charles soube da morte da mãe