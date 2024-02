DJ Alok apresenta cão-robô como novo membro da família

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O DJ Alok usou as redes sociais para contar aos fãs que a família ganhou um novo membro: um cão-robô. O autor dos hits "Hear Me Now" e "Deep In Your Love" não escondeu a empolgação ao mostrar o cachorro tecnológico interagindo com os filhos Ravi e Raika. "Agora somos 6", escreveu na legenda de um vídeo publicado no Instagram.

Nas imagens, o cão-robô corre, pula, dá a pata e até disputa um brinquedo com o cachorro da família, Apollo. Ele aparece também sendo levado para passear na coleira, inclusive iluminando o caminho em áreas escuras, e deitando para dormir. O mascote da família de Alok, que ainda não tem nome, até desenha um coração no ar, usando as patas. O DJ, que recentemente se envolveu em um polêmica com o Fágner após o cantor criticar seus shows, pediu sugestões de nome para o "animal".

O novo amigo de quatro patas do Alok é um cão-robô Go2 da marca chinesa Unitree. Alimentado por inteligência artificial (IA), ele utiliza um sensor LIDAR 4D que facilita a exploração de terrenos com ponto cego reduzido, além de trazer microfone e câmera Full HD integrados.

O robô pesa aproximadamente 7 kg e sua bateria tem duração média entre 2 horas e 4 horas. Ele pode ser comprado por preços que partem de US$ 1.600, aproximadamente R$ 8.000.

