Após ser criticado pela aparência, Thor Batista aciona advogado e diz que vai identificar responsáveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser ridicularizado por sua aparência nas redes sociais, o socialite Thor Batista, 32, acionou seu advogado.

Em seu perfil no Instagram, Thor anunciou que seu representante jurídico, Guilherme Belarmino, já começou a trabalhar na identificação e responsabilização dos responsáveis pelas ofensas. "Os responsáveis enfrentarão as devidas consequências", avisou o filho mais velho de Eike Batista e Luma de Oliveira.

No comunicado publicado nas redes, o advogado de Thor afirma que o socialite "tem sido alvo de ataques pessoais com o intuito de denegrir sua imagem e a de seus familiares, inclusive com o uso indevido da imagem de seu filho recém-nascido", diz. "Esses ataques não apenas transgridem o limite da decência, mas também violam direitos fundamentais, abusando das liberdades proporcionadas pelo ambiente digital."

O texto também diz que Thor está sendo vítima da "cultura do cancelamento", que é "um veneno para nossa sociedade" e que os responsáveis "enfrentarão as devidas sanções da Justiça, tanto na esfera cível como na criminal".

Thor, que viveu uma juventude repleta de escândalos na década passada, estava recluso da mídia nos últimos tempos. Até que apareceu em uma foto publicada pela mulher, Lunara Campos, comemorando o nascimento do primeiro filho do casal, Thor II.

"Gente. Ele só tem 32 anos! Envelheceu muito rápido", comentou um internauta. "Quando que o Thor deixou de ser um adolescente cabeludo e inconsequente para virar um coroa calvo? Quanto tempo eu dormi?", quis saber uma seguidora. Os comentários então seguiram no X, antigo Twitter. "Parece mais avô do que pai", observou a terceira e quarta completou: "Será que fez algum procedimento e o resultado não saiu o esperado?"

Depois que a foto viralizou, o irmão mais novo de Thor, Olin Batista, também foi criticado pela aparência. O segundo filho de Eike tem 28 anos e apareceu mudado em uma foto com o pai e o irmão. Eike Batista ainda é pai de Balder, de dez anos, e Tyra, de dois, com a atual mulher, Flávia Sampaio.

No final dos nos 2000, Thor e o irmão Olin frequentavam as melhores festas e boates da zona sul do Rio e volta e meia a dupla se metia em confusão nos eventos. O pai Eike era um dos empresários mais ricos do Brasil, mas no final de 2012, começou a perder boa parte de sua fortuna. No mesmo ano, Thor teve um carro apreendido por andar sem a placa dianteira e também chamava a atenção por um físico avantajado, fruto do uso de anabolizantes, conforme ele próprio assumiu. Ele chegou a pesar 105 quilos.

Thor atropelou e matou o caminhoneiro Wanderson Pereira dos Santos, quando cruzava uma rodovia em Duque de Caxias (RJ) também em 2012. No ano seguinte, segundo o G1, a Justiça do RJ determinou que pagasse a multa de 500 mil reais à família de Santos. Em 2015, ele acabou sendo absolvido em definitivo.

