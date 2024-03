Yasmin Brunet expõe crise de choro por saudade das pessoas do BBB 24

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet, a última eliminada do BBB 24, revelou que chorou com saudade dos confinados do reality global. Ela deixou a casa na última terça-feira (12).

Yasmin Brunet, ao ser anunciada como a eliminada da semana, deu "graças a Deus" enquanto se despedia dos parceiros no jogo. No entanto, durante sua participação no Mesacast (Globo) de quinta (14), ela disse já ter sentido saudade.

A modelo contou ter sentido um grande alívio de ver as pessoas que ama e que havia dormido apenas quatro horas na noite anterior. Ela também caiu no choro.

"Ontem comecei a chorar tanto, que me deu muita saudade da galera lá", disse Yasmin Brunet.

Rapidamente, Yasmin reforçou ter sentido saudade das pessoas que ela gostava, citando o quarto Gnomos.

Leia Também: Luiza Brunet denuncia tentativa de golpe em nome da filha Yasmin: 'Assalto'