Márcio Garcia não tem projeto na Globo em 2024 e deve sair da emissora em breve

(FOLHAPRESS) - Márcio Garcia deverá sair em breve da Globo. O apresentador tentou emplacar um novo projeto na empresa para este ano, mas não teve sucesso. A emissora não teve interesse em produzi-lo.

De volta ao canal em 2009, após uma passagem bem-sucedida pela Record, Garcia tem dito no seu Instagram que tem uma ideia na manga e está prestes a voltar ao ar. Na semana passada, ele afirmou se tratar de um programa com um pouco de tudo o que já apresentou na TV.

"E se puder ser visto na TV aberta, You Tube, streaming, em todas as plataformas de mídia digital e ainda ouvido no rádio? Curte a ideia? Chega de dar pistas... Em breve eu conto mais do que vem por aí ainda este ano!", afirmou.

Este projeto não será aproveitado pela Globo. A emissora, inclusive, foi pega de surpresa com a postagem. O seu contato fixo com a Globo termina ainda este ano, e já é dado como certo que não será renovado.

O apresentador está fora do ar desde 2022, quando apresentou a temporada daquele ano do The Voice Kids. Na Globo, Márcio também atuou em novelas como "Caminho das Índias" (2009) e "Amor à Vida" (2013).

Seu programa mais longevo foi o "Tamanho Família" (2016-2020), que foi encerrado durante a pandemia de Covid-19 por conta de um desgaste no formato identificado pela emissora.

Fora da Globo, Márcio Garcia teve uma passagem de quatro anos na Record. Foi apresentador dos programas "Sem Saída" (2004) e "O Melhor do Brasil" (2005-2013). No segundo, passou o bastão para Rodrigo Faro, que virou um grande rosto na emissora de Edir Macedo.

