Gisele Bündchen desembarca, a princípio sozinha, no Rio de Janeiro na próxima semana

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen vem aí. A modelo incluiu o Brasil em sua temporada de divulgação de "Nutrir - Receitas Simples para Corpo e Alma", livro de receitas naturebas (mas sem exageros) que acaba de lançar. Esta será a primeira vez que a top, divorciada há quase 18 meses de Tom Brady, vem ao Brasil após confirmar que sim, está namorando.

Aos 43 anos e com quase três décadas de carreira -ela começou aos 14, ao entrar para o time de 'new faces' da agência Elite-, Bündchen chega ao Rio de Janeiro na terça-feira (2), quando participa da convenção da Colcci. Ela é garota-propaganda da marca há anos e, na quinta (4), antes de embarcar de volta para Flórida, onde mora com os filhos, Benjamin e Vivian, posa para a nova campanha da marca.

Entre os dois compromissos ligados à moda (coisa rara atualmente), a top lança o livro, que traz 100 receitas de pratos leves e saudáveis que costuma preparar em casa. O evento inclui um bate-papo no Copacabana Palace com três personalidades ligadas à gastronomia.

Os nomes dessas pessoas (a princípio, todas mulheres) estavam sendo fechados no início da tarde desta quarta-feira (27). Uma certeza é que a conversa será 100% focada em vida saudável e alimentação, temas do livro. Que ninguém espere segredos de alcova ou intimidades sendo reveladas na manhã do dia 3.