Anne Hathaway interpreta mãe vingativa no suspense 'Instinto Materno'; assista trailer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anne Hathaway vive Celine, uma mãe que se torna vingativa e obsessiva após a morte de seu filho, em "Instinto Materno", que estreia nesta quinta-feira (28) nos cinemas.

Celine e Alice (Jessica Chastain) são duas vizinhas dos anos 1960 que vivem com suas famílias aparentemente perfeitas em um subúrbio americano. Quando o filho de Celine morre em um acidente, a harmonia da vizinhança é perturbada.

As duas, até então melhores amigas, mergulham em uma disputa envolvendo culpa, vingança, paranoia e violência.

O filme é baseado no livro homônimo de Barbara Abel e marca a estreia na direção do premiado diretor de fotografia Benoît Delhomme ("A Teoria de Tudo", "Os Infratores", "No Portal da Eternidade"). O elenco inclui ainda Josh Charles e Anders Danielsen Lie como os maridos.

Leia Também: Aos 81 anos, Caetano Veloso posta video treinando na academia; veja