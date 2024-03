Aos 81 anos, Caetano Veloso posta video treinando na academia; veja

Caetano Veloso surpreendeu seus seguidores no Instagram com um vídeo em que mostra imagens de um treino na academia. A publicação, que também conta com a participação da companheira Paula Lavigne, serviu para divulgar a agenda de shows do artista.

Caetano está atualmente em turnê com a "Meu Coco Tour", nos Estados Unidos, que ele mesmo descreveu como sua "turnê de despedida" fora do Brasil.

No vídeo, Caetano aparece realizando diversos exercícios, como levantamento de pesos e abdominais. Paula Lavigne também participa do treino, em alguns momentos ao lado do cantor.

