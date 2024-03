Caetano e Bethânia anunciam turnê em dupla pelo Brasil

(FOLHAPRESS) - Caetano Veloso, 81, e Maria Bethânia, 77, farão uma turnê juntos a partir de agosto. O anúncio dos shows dos irmãos foi feito na noite desta quarta-feira (6), após meses de expectativa dos fãs.

Desde outubro do ano passado havia rumores sobre a turnê da dupla, mas na ocasião o cantor e a cantora afirmaram que, apesar da conversa realmente existir, não havia nada de concreto.

Agora o anúncio é oficial. A turnê começa no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro (Rioarena), e segue até o dia 14 de dezembro, com o encerramento em São Paulo, no Allianz Parque. No Rio serão duas apresentações, nos dias 3 e 4 de agosto.

Os irmãos vão se apresentar também em Belo Horizonte, no dia 7 de setembro, no Mineirão; em Belém, no dia 29 de setembro, no Hangar; em Porto Alegre, no dia 12 de outubro, na Arena do Grêmio; em Brasília, no dia 9 de novembro, na Arena BRB Mané Garrincha; e em Salvador, no dia 30 de novembro, na Arena Fonte Nova.

Os ingressos começam a ser vendidos no próximo dia 17 para clientes do Banco do Brasil e no dia 20 para o público em geral.

A dupla gravou uma participação no Fantástico (Globo), segundo divulgação feita nas redes sociais do programa e dos artistas. Nos trechos postados, eles aparecem cantando "Reconvexo" e "O Quereres", ambas músicas de Caetano.

O cantor começa no dia 24, em Houston, nos Estados Unidos, sua última turnê internacional. Até abril ele fará shows também em Seattle, Oakland, Newark, North Bethesda, Princeton e Boston.

Ano passado, em entrevista ao jornal uruguaio El Observador, Caetano anunciou o desejo de encerrar as turnês internacionais e morar na Bahia.

"Quero voltar a viver na Bahia e cantar lá toda semana -e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir", disse.

Bethânia faz shows da turnê Fevereiros neste sábado (9) e domingo (10) no Espaço Unimed, em São Paulo, com ingressos esgotados.

