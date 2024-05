Globo terá atleta trans entre comentaristas da Olimpíada de Paris

CLEO GUIMARÃES

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Atleta do tênis de mesa que disputou três edições olímpicas (2012, 2016 e 2021) entre as mulheres e se tornou uma referência do país na modalidade, Luca Kumahara foi contratado pela Globo para fazer parte da equipe de comentaristas da emissora nos Jogos Olímpicos de Paris.

Luca iniciou em 2023 o tratamento hormonal no processo de transição de gênero e será o primeiro comentarista trans a fazer parte da cobertura da empresa no maior evento esportivo do planeta.

"É um desafio, a primeira vez que irei comentar. Mas de certa forma é também um reconhecimento por tudo que já vivi, conquistei e represento dentro desse esporte ser escolhido para comentar essa modalidade. Claro que é muito importante para a questão da visibilidade, de pessoas trans ocuparem mais espaço, e acho que essa oportunidade mostra muito isso", diz Luca, 28.

Em Paris, o Brasil estará representado no tênis de mesa nas equipes masculina e feminina. Hugo Calderano, há alguns anos está Top 10 no ranking da modalidade, é considerado candidato a uma medalha inédita para o país.

"A expectativa é muito boa", diz Luca, primeiro atleta trans da modalidade, já exercitando sua função de comentarista. "De um modo geral, acho que temos atualmente a melhor geração do tênis de mesa do Brasil e podemos ter boas perspectivas nesta edição dos Jogos".