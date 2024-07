'Transformei as cinzas em diamante', diz ex-mulher de Jô Soares

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flávia Soares, ex-mulher de Jô Soares, fez algumas revelações sobre o apresentador, que morreu aos 84 anos, em 2022.

Flavinha, como é conhecida pelo público, contou no Conversa com Bial, na última terça (30), o que fez com as cinzas de Jô Soares. "Distribuí em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso."

Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá Flavinha Soares

Flavinha contou também sobre os últimos momentos dos dois: "Ele pediu para morrer em casa, vendo filme no ar. Nós combinamos que faríamos um homecare em casa, mas não foi possível."

No hospital tinha um canal de filmes antigos, luz baixinha, eu falando tudo o que eu tinha para falar para ele. É difícil falar que foi bonito Flavinha Soares

