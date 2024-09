Zachary Levi, ator de 'Shazam!', declara apoio a Donald Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator norte-americano Zachary Levi, protagonista de "Shazam!", declarou apoio a Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. Durante um comício em Michigan neste sábado (28), ele explicou que sua primeira opção de voto era Robert F. Kennedy Jr., que desistiu da corrida, e disse acreditar que Trump é quem pode "tornar o país grande novamente".

"Estamos aqui para garantir que vamos recuperar este país. Vamos torná-lo grande novamente. Vamos torná-lo saudável novamente," disse Levi no palco. Ele moderou um debate entre Kennedy Jr. e Tulsi Gabbard, ex-congressista norte-americana.

"Eu estou com Bobby [Robert F. Kennedy Jr.], e estou com Tulsi, e estou com todos os outros que estão com o presidente Trump. Porque eu realmente acredito, das duas opções que temos, e só temos duas, que Donald Trump, o presidente Trump, é o homem que pode nos levar até lá", complementou.

Em seu discurso, o ator explicou sua decisão com base em sua história. "Eu cresci em uma família que era cristã conservadora, essa era basicamente a nossa linha," disse. "Meus pais eram democratas de Kennedy que depois se tornaram republicanos de Reagan, e eles me ensinaram a ter um nível saudável de desconfiança do governo e um nível saudável de desconfiança da indústria que corre solta."

Levi explicou que seu candidato ideal era Kennedy, mas na ausência dessa opção, a próxima melhor escolha, em sua opinião, era Trump.

"Por muito tempo, eu pensei, 'Cara, eu realmente quero encontrar um político que represente todas as coisas que eu quero e que eu quero ver em um candidato presidencial.' E este ano, eu encontrei Bobby Kennedy, e pensei, 'Cara, esse cara é o cara. Ele é autêntico.' E em um mundo perfeito, seja lá como isso seria, talvez eu votasse em Bobby," afirmou.

"Mas não vivemos em um mundo perfeito. Na verdade, vivemos em um mundo muito quebrado, vivemos em um país que foi sequestrado por muitas pessoas que querem levar este lugar para o abismo. E queremos parar isso, certo?"

Descoberto pela série de comédia "Chuck", Zachary Levi tem vasta experiência no ramo de super-heróis. Seis anos antes de vestir o macacão vermelho e amarelo do alter-ego de Billy Batson, ele fez um pequeno papel em "Thor: O Mundo Sombrio" (2013) e, mais tarde, o reprisou em "Thor: Ragnarok" (2017). Na saga da Marvel, ele vivia um guerreiro da terra mitológica Asgard. Foi escolhido para ser protagonista de "Shazam!" pela DC.

