Por que amamos tanto os filmes de terror? A ciência explica!

Por que nós amamos tanto os filmes de terror? - A fórmula é quase sempre a mesma, mas você ainda se deixa seduzir por essas tramas tensas, que lhe deixam com o coração na boca, os olhos arregalados e, claro, gritando com o protagonista para avisar dos perigos que estão por vir... Mas o que tornam os filmes de horror tão viciantes e intrigantes para tanta gente, mesmo os mais previsíveis? As respostas emocionais e físicas que essas histórias desencadeiam no público é o que tornam o gênero terror tão único e popular. No entanto, por que continuamos a ver esses longas se nos causam medo e, certamente, não gostaríamos de enfrentar essas situações na vida real? A ciência explica! Na galeria, saiba por quais razões amamos tanto filmes assustadores!

© Shutterstock