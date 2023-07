Filmes de sucesso que renderam séries; uma boa ideia ou forçação de barra? - Alguns clássicos do cinema são tão cultuados que tiveram suas histórias adaptadas para a TV. E a série sobre o universo de Harry Potter vai mesmo acontecer! O programa está sendo produzido para o novo serviço de streaming 'Max', que combina HBO Max e Discovery +, e será baseado em todos os sete livros da saga do icônico bruxinho, assim como os filmes. O projeto contará com um elenco inteiramente novo para interpretar os amados personagens. A controversa autora dos livros, J. K. Rowling, será a produtora executiva, juntamente com Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, que produziram todos os oito filmes. As opiniões da escritora sobre os direitos dos transgêneros fizeram com que muitos fãs se afastassem da amada franquia nos últimos anos. Na galeria, veja os projetos que em breve serão lançados e mais séries inspiradas em grandes filmes!

