Fora da TV após saída da Globo, Renato Aragão anuncia volta à vida artística com musical

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fora da televisão e da vida artística desde que saiu da Globo, em junho de 2020, o humorista e ator Renato Aragão, de 87 anos, vai voltar aos palcos. O eterno Didi Mocó fará um musical baseado em sua história de vida e carreira. A previsão de estreia é para o primeiro semestre de 2024 no Rio de Janeiro, mas ainda sem uma data exata definida.

A adaptação terá o nome de O Adorável Trapalhão, filme lançado em 1967 e um dos primeiros produzidos com a marca do programa Os Trapalhões, que seria um grande sucesso na TV brasileira a partir dos anos 1970.

Do filme, porém, só será usado o nome. A peça contará a história de vida de Aragão, desde sua infância no Ceará até o seu sucesso na TV. Esposa de Renato Aragão, Lilian Taranto confirmou a informação ao F5.

Em uma live no Instagram, feita neste domingo (10), Renato e Lilian afirmaram que o local dos testes presenciais ainda não está definido, mas que isso deve ocorrer ao longo da semana. Eles estão abertos para atores, atrizes e cantores de todo o Brasil, sem restrição. Uma conta no Instagram para a peça já foi criada.

Recentemente, Renato Aragão virou notícia por ter ficado chateado com a Globo. Ele se sentiu esquecido por não ter sido convidado para a edição deste ano do Criança Esperança. Dias depois, ele apareceu na Record junto com Dedé Santana para ser homenageado pela sua carreira.