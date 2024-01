Preta Gil anuncia Pabllo Vittar como primeira convidada do Bloco da Preta

A cantora e empresária Preta Gil acaba de anunciar a participação especial de Pabllo Vittar no Bloco da Preta que acontece no dia 04 de fevereiro na RioArena, no Rio de Janeiro.

Trazendo como tema ‘De volta ao sol’, a apresentação marcará o retorno da cantora aos palcos com um show completo em um momento tão importante para ela como o Carnaval.

Os ingressos são vendidos no site da Ticket360 com valores que variam entre R$ 80 (inteira) e R$ 350 (inteira). A abertura dos portões está prevista para 15h, enquanto o primeiro show deve começar às 17h. Outros convidados especiais serão anunciados em breve.

Bloco da Preta

04 de fevereiro

*Ingressos:

Pista Cura – R$200,00

Arquibancada Nível 1 – R$160,00

Camarote – R$350,00

Arquibancada Nível 3 – R$80,00

*Referente à entrada inteira