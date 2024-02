Carnaval é uma paixão nacional. Ninguém pode negar! Não importa se é um folião apaixonado ou do bloco do "bora viajar", todo mundo espera ansiosamente pelas festividades. E já estamos todos com saudades e contando os dias para a folia de 2024. Inclusive, você se lembra da escola de samba campeã do Carnaval do Rio de Janeiro no ano passado? E nos anos anteriores? Mas que tal ir mais a fundo: qual foi a escola de samba campeã no ano que você nasceu? Difícil, né?

Essa história é longa. A primeira escola de samba, a Deixa Falar, surgiu em 1928 no Rio de Janeiro, no bairro do Estácio. Como os fundadores da Deixa Falar eram considerados professores, surgiu o termo "escola de samba". Porém, o primeiro desfile oficial da Cidade Maravilhosa só foi acontecer em 1932 e essa primeira escola nem sequer participou. Atualmente, as escolas cariocas com mais títulos são: Portela (22), Mangueira (20), Beija-Flor (14), Salgueiro (9), Império Serrano (9), Imperatriz Leopoldinense (9), Mocidade (6), Unidos da Tijuca (4), Vila Isabel (3) e Viradouro (2). Já os desfiles oficiais em São Paulo começaram em 1968 e a maior vencedora é a Vai-Vai, com 15 títulos.

Nessa galeria vamos nos concentrar nos mais de 90 anos de Carnaval do Rio de Janeiro. Clique e comece a celebrar hoje mesmo!