(FOLHAPRESS) - Símbolo do home office na pandemia, Zoom quer volta da equipe aos escritórios,.

O Zoom, plataforma de videoconferência que virou símbolo do home office durante a pandemia, pediu para que seus funcionários voltem ao trabalho presencial no formato híbrido, mostra o New York Times.

A companhia confirmou ao jornal a solicitação aos trabalhadores que estão a 50 milhas (cerca de 80 quilômetros) dos escritórios para que retornem pelo menos dois dias por semana até o final do mês que vem.

A decisão do Zoom encontra eco em outras empresas do setor que tentam convencer seus funcionários a voltarem ao trabalho pelo menos por alguns dias, caso de Google, Salesforce e Meta.

RELEMBRE

A plataforma saiu dos 10 milhões de usuários em 2019 para 300 milhões em 2020, quando se tornou o app mais baixado do ano na loja da Apple.

Ela ficou tão popular no período que até deu nome à exaustão causada pelo acúmulo de chamadas em vídeo -"Zoom fatigue".

Neste ano, na volta gradual das pessoas ao trabalho, a plataforma não escapou da onda de demissão em massa que atingiu as empresas de tecnologia e anunciou o corte de 15% do seu pessoal, cerca de 1.300 funcionários.

As ações da companhia chegaram a bater em US$ 478 em novembro de 2020, mas hoje valem cerca de US$ 68, próximo ao patamar pré-pandêmico.

