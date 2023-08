Procon-SP recebe mais de mil reclamações contra 123milhas após suspensão de pacotes e passagens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Procon-SP notificou nesta segunda-feira (21) a agência de viagens digital 123milhas para que explique a suspensão de pacotes e emissão de passagens promocionais que seriam utilizados entre setembro e dezembro.

Segundo o órgão de defesa ao consumidor, foram registradas mais de mil reclamações desde a última sexta (18) contra o site de agendamento de viagens.

O Procon-SP solicita informações detalhadas das condições que levaram a suspensão da linha Promo, que oferecia valores abaixo dos praticados no mercado, citadas no comunicado da empresa.

Também foi solicitado o número de consumidores afetados pelo cancelamento das passagens adquiridas pela linha Promo. De acordo com o Procon-SP, somente no mês de agosto, foram registradas 1.240 reclamações contra a empresa, sendo que mais de 1.000 foram registradas somente no final de semana após o anúncio da empresa. No mês de julho, somente 247 reclamações foram registradas.

A notificação do Procon-SP acontece após a 123milhas anunciar a suspensão de pacotes e emissão de passagens aéreas da linha Promo. Clientes que receberam a passagem, eticket ou localizador estão com as viagens garantidas, segundo a empresa.

A 123milhas afirma que devolverá o valor pago por meio de vouchers, além de correção monetária ao mês de 150% do CDI. Os cupons valerão apenas para outros produtos do site (passagens aéreas, hotéis ou pacotes).

Os cupons valerão por 36 meses após a solicitação de reembolso e as informações estão disponíveis em nota pública divulgada pela empresa no site da 123milhas. Clientes também podem contatar a companhia pelo WhatsApp verificado (31) 99397-0210. A agência promete a entrega do cupom de reembolso em cinco dias úteis.

A notificação do Procon-SP é a parte inicial do procedimento para que os técnicos do órgão possam analisar a situação e oferecer uma melhor orientação para os consumidores, incluindo as opções os consumidores têm além dos vouchers oferecidos no processo de reparação.

A 123milhas tem 24 horas para responder.

O Procon do Rio de Janeiro também notificou a 123milhas, no último sábado (19), sobre as medidas que devem ser tomadas pelos consumidores.

A empresa corre o risco de ser multada após instauração de processo sancionatório caso não responda em 48 horas do recebimento da notificação ou se as justificativas não forem suficientes para explicar a situação.