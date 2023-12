Waze fica fora do ar nesta quarta-feira (6) em diversos países

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aplicativo de navegação Waze está instável nesta quarta-feira (6), segundo relatos de motoristas de países como Brasil, dos Estados Unidos e da França nas redes sociais. O aplicativo está fora do ar para usuários Android e iOS.

Procurada pela Folha de S.Paulo, o Waze ainda não deu retorno sobre o motivo da falha global. Este texto será atualizado assim que houver um posicionamento da empresa.

Na plataforma Downdetector, que monitora o funcionamento de sites e aplicativos, os problemas começaram por volta das 8h. Pelo menos 250 notificações foram feitas na plataforma nesta manhã pelos brasileiros.

A principal queixa é sobre o funcionamento do aplicativo móvel, responsável por 59% das notificações registradas. As demais reclamações são sobre a conexão com o servidor.

Usuários do X, antigo Twitter, recorreram à redes social para confirmar o problema no serviço e reclamar que precisavam resolver questões financeiras urgentes no aplicativo, então fora do ar.

O Waze é um aplicativo de navegação baseada por GPS desenvolvido pela Waze Mobile e atualmente de propriedade do Google.

O aplicativo transforma cada usuário em um participante ativo na coleta de informações sobre o tráfego. A ferramenta usa os dados de usuários conectados à internet para oferecer as melhores rotas, levando em consideração informações em tempo real sobre o trânsito, erros de mapeamento, radares e interações sociais.

No primeiro semestre deste ano, o Google demitiu cerca de 500 funcionários do Waze. Os cortes estão sendo feitos à medida que avança a integração do Waze com os produtos de mapas do Google.