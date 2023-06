Jurgen Klopp fecha a porta à seleção alemã

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, não irá treinar a seleção alemã (em crise com Hansi Flick) e cumprirá o seu contrato com os Reds até 2026.

Seu agente, Marc Kosicke, esclareceu essa situação ao jornal Bild: "Jurgen tem um contrato de longo prazo com o LFC e a DFB já possui um treinador selecionado. Portanto, não é um assunto que nos diz respeito".

Vale ressaltar que Jurgen Klopp já treina o Liverpool há oito temporadas, depois de passar sete temporadas no Borussia Dortmund.

