Santos anuncia Paulo Turra como novo técnico

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou nesta sexta-feira (23) que Paulo Turra é o mais novo técnico do clube.

Turra vai assumir o comando no lugar do Odair Hellman e se apresenta neste sábado (24), no CT Rei Pelé, véspera da partida diante do Flamengo, pelo Brasileiro, na Vila Belmiro.

Ele estava no Athletico Paranaense, este ano, onde foi campeão paranaense e deixou o cargo com 73% de aproveitamento.