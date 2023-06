Barcelona e PSG parabenizam Messi pelo aniversário de 36 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Barcelona e PSG parabenizaram Messi neste sábado (24). O argentino, atualmente jogador do Inter Miami, completa 36 anos.

Barcelona e PSG publicaram mensagens de parabéns a Messi em suas redes sociais. Os dois clubes postaram as mensagens acompanhadas de um vídeo.

O Barça publicou um vídeo com momentos marcantes de Messi pelo clube. Nele, o clube incluiu o argentino levantando a taça da Champions League, além dos gols marcados contra Bayern de Munique, Manchester United e Liverpool na competição.

O PSG, último time do jogador, também publicou alguns gols marcado por ele durante sua passagem por Paris. O vídeo conta com alguns registros de Messi ao lado de Neymar e Mbappé.

O Inter Miami, novo time do argentino, no entanto, não fez nenhuma publicação até o momento.

