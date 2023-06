"Neymar não respeita ninguém. Ele pensa que é um Deus", diz Casagrande

As atitudes de Neymar estão causando polêmica até mesmo no Brasil. Conhecido por suas festas regadas a bebidas em sua luxuosa casa em Bougival, na França, o jogador do Paris Saint-Germain recentemente foi criticado por uma série de infrações ambientais em sua casa no Rio de Janeiro.

O ex-jogador da seleção brasileira, Walter Casagrande, uma das vozes mais respeitadas do futebol brasileiro, não está nada satisfeito com a última demonstração de falta de civismo do atacante.

"Eles não respeitam ninguém. Há mais de cinco anos venho dizendo isso sobre o pai e o filho, estou alertando sobre o comportamento desses dois há mais de cinco anos, chegou a um ponto em que eles não respeitam mais ninguém, nem um nem outro", começou a dizer Walter Casagrande em declarações ao portal UOL Esporte.

"Eles acham que são deuses. Eu escrevi um texto e peguei uma frase de uma música dos Titãs que diz: 'Nem sempre se pode ser Deus'. E eles estão pensando que são deuses, não respeitam ninguém e acham que podem comprar o mundo inteiro com dinheiro. E há uma grande parte da imprensa brasileira que colabora com essa proteção ao Neymar, sempre passando a mão na cabeça dele, e ele fica mimado. Fala-se muito pouco do que ele está fazendo de errado e fala-se muito do que interessa à sua família", concluiu.

