Morre o jornalista esportivo Gil Rocha, aos 64 anos

Morreu na noite de sexta-feira (30), em Curitiba, o jornalista esportivo Gilberto Manoel Rocha, amplamente conhecido como Gil Rocha, aos 64 anos, em decorrência de complicações resultantes de um procedimento cirúrgico, informou o site G1.

Gil Rocha, natural de Siqueira Campos, região norte do Paraná, iniciou sua trajetória profissional na TV Coroados, atualmente RPC Londrina.

Gil Rocha atuou no rádio, desempenhando funções como repórter, apresentador, narrador e foi um dos principais responsáveis pela introdução do renomado programa Globo Esporte no estado do Paraná.

Com uma carreira de 33 anos na RPC, o jornalista ocupava atualmente o cargo de diretor de jornalismo da CBN Curitiba.

Gil Rocha era casado com a jornalista Ana Zimmerman, que trabalha na RPC, e deixa três filhos: Lucas, João e Pedro.

O velório está sendo realizado na Capela Vaticano, na sala Onix, com previsão de término às 14h30. O sepultamento ocorrerá às 16h, no cemitério Jardim da Paz.

