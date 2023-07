Mbappé fala sobre ganhar a Bola de Ouro e diz que jogar no PSG 'não ajuda muito'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador Kylian Mbappé foi eleito melhor jogador francês da temporada 2022/23 e falou sobre realidade e futuro no PSG. O astro francês não escondeu que jogar no PSG pode dividir as pessoas e não o ajuda a ganhar a Bola de Ouro.

Sobre a permanência no time de Paris, Mbappé desconversou sobre sua sede de vitória e insatisfação constante, mesmo com sua performance pessoal.

Ele também lembrou que essa característica confunde-se com arrogância para algumas pessoas.

"Estou sempre insatisfeito, por isso nunca me impressiono com o que faço. Já é uma primeira chave para me perceber porque tudo o que faço, digo a mim próprio que posso fazer de novo e melhor. Não quero estar em um time só para participar. É por isso que às vezes as pessoas me acham arrogante.", disse o jogador.

"As razões para acreditar que é minha última temporada no PSG? É muito simples, sou um competidor, quando jogo é para vencer. E não importa com quem eu jogue, não importa a camisa, não importa onde, não importa o ano, nunca me contento em ganhar.", completou.

