Declaração de Mbappé sobre PSG não agrada companheiros, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Soma-se um mal-estar no PSG, após uma entrevista de Mbappé, que falou ser difícil a briga pela Bola de Ouro jogando pelo clube parisiense.

O astro francês deixou seu futuro em aberto sobre a permanência no PSG e ainda disse que estar no clube não o ajuda na luta para ser o melhor do mundo.

A fala chegou dentro do PSG de maneira negativa e, segundo o RMC Sport, companheiros de time desaprovaram o pensamento de Mbappé, dizendo ser um 'insulto ao clube'.

O próprio dono do clube, Al-Khelaïfi, teria considerado a fala como falta de respeito do jogador.

Mbappé vem passando por um período de incertezas no PSG e sua saída não é descartada. Para completar, o clima em Paris é de renovação e o time deve passar por uma grande transformação, liderada pela chegada de Luis Enrique ao comando da equipe.

