Gil desabafa após ofensas da torcida do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Gil se manifestou pela primeira vez sobre seu momento no Corinthians. Com a fase complicada do clube, o jogador tem sido alvo de xingamento da torcida.

Gil utilizou suas redes sociais para publicar uma sequência de fotos em campo com a camisa do Corinthians. As imagens são da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG no final de semana.

Na legenda, ele falou sobre trabalhar duro para mostrar a todos 'o quão bom ele é'.

Gil foi bastante hostilizado pela torcida do Corinthians no hotel em que a equipe ficou hospedada em Belo Horizonte.

O zagueiro foi bastante cobrado após a derrota para o América-MG por 1 a 0 no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil.

Gil chegou a ser chamado de 'vagabundo', 'ex-jogador', e de estar 'roubando o Corinthians' pelo torcedor no hotel.