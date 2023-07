Pepe revela conversa com Cristiano Ronaldo: "A comida nem desce..."

O Canal 11 de Portugal prepara-se para divulgar uma minissérie relacionada com a seleção portuguesa e, esta sexta-feira, foi compartilhado um corte em que Pepe aparece recordando uma conversa com Cristiano Ronaldo, após a conquista da Liga dos Campeões de 2013/14, no Estádio da Luz, em Lisboa, frente ao rival Atlético de Madrid (4-1, após prorrogação).

"Quando em 2014 vencemos a Champions, a minha primeira, disse ao Cris [Cristiano Ronaldo] que tínhamos de ganhar um título por Portugal. Ele disse-me que era o sonho dele ganhar um título pelo meu país", começou por dizer.

"Então estávamos na mesa, no dia do jogo, comendo. Ele olhou para mim e disse 'Pepe, a comida nem está a descer'. E eu disse que não. De nervosismo. E isso até me emociona", completou em seguida.

A verdade é que, dois anos depois, os companheiros de equipe e de seleção, comandados por Fernando Santos, venceram o Europeu de 2016, naquela que foi a primeira grande conquista de Portugal, seguindo-se a Liga das Nações, em 2019.

Pepe e Cristiano Ronaldo foram companheiros no Real Madrid entre 2009 e 2017, com a conquista de vários troféus, entre os quais três Ligas dos Campeões no período.

