Neymar manda apoio a goleiro do PSG e brinca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar mandou uma mensagem de apoio ao goleiro Sergio Rico, do PSG, que está internado após sofrer um grave acidente.

Sergio Rico compartilhou uma foto onde todos os membros do PSG aparecem segurando sua camisa no CT do clube e agradeceu pelo apoio.

Nos comentários, Neymar mandou uma mensagem de apoio ao companheiro e aproveitou para brincar com o goleiro.

"Sentimos sua falta, amigo. Força e volte rápido que quero marcar gols", escreveu o brasileiro.

Sergio Rico segue internado no Hospital Virgen del Rocío, na Espanha, onde se recupera após sofrer um acidente em maio.

O ACIDENTE

O acidente de Sergio Rico aconteceu no dia 28 de maio, quando ele andava a cavalo na Espanha. Ele teria caído do animal e, em seguida, sido pisado na região entre o pescoço e a cabeça.

O goleiro do PSG foi levado às pressas, de helicóptero, para o Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha. Ele ficou sedado e seu estado era considerado grave pelos médicos.

A TV "Antena 3" afirmou que Sergio Rico sofreu o acidente quando o barulho de um caminhão de lixo irritou o cavalo no qual o goleiro estava montado, causando a queda e, em seguida, a lesão.

Um relatório divulgado no dia 28 de junho diz que não é possível afirmar se o goleiro realmente estava em um cavalo quando sofreu o acidente. As testemunhas chegaram ao local quando ele já estava caído no chão.

Um boletim médico divulgado no dia 12 de junho disse que caso a lesão tivesse sido meio centímetro mais profunda, o goleiro do PSG teria morrido. De acordo com o programa "Ya es Meiodía", da TV Telecinco, Sergio Rico já perdeu 23 quilos.

Ontem (19), Alba Silva, esposa do goleiro, publicou a primeira foto dele desde o acidente. Na imagem, ela mostra as mãos dos dois unidas.

Leia Também: Revelada a primeira imagem de Sergio Rico no hospital