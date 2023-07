Newcastle garante reforço de quase 45 milhões de euros

O Newcastle concluiu a contratação de Harvey Barnes ao Leicester, desembolsando 38 milhões de libras, cerca de 44 milhões de euros, para levar o extremo para St James' Park.

Barnes garantiu um regresso imediato à Premier League após a despromoção do Leicester para a Championship, selando agora a transferência para a equipa de Eddie Howe.

Além de voltar à primeira divisão, o jogador de 25 anos também vai disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, depois de os magpies terem garantido a sua vaga na maior prova de clubes do Velho Continente na temporada passada, após 20 anos de ausência.

️ We are delighted to announce the signing of Harvey Barnes from Leicester City on a five-year deal.



Welcome to Newcastle United, @harveybarnes97! ️️