Mãe de Mbappé já negocia com o Real Madrid; veja as exigências do PSG

Está, finalmente, aberta uma via de diálogo entre o Real Madrid e Kylian Mbappé, jogador que termina contrato com o Paris Saint-Germain em junho do próximo ano de 2024 e que já tornou pública a vontade de não o prolongar.

De acordo com informações reveladas, esta sexta-feira (28), pelo jornal espanhol Marca, a mãe e representante do francês, Faiza Lamary, já conversou com o clube que disse só estar disposto a liberá-lo por uma verba na ordem dos 250 milhões de euros (mais de 1 bilhão de reais). Uma exigência que a direção liderada por Florentino Pérez irá, no entanto, procurar reduzir.

Ainda assim, a expectativa que reina no Santiago Bernabéu é que dificilmente será possível recrutar o atacante por menos de 225 milhões de euros, o que, ainda assim, o tornaria no reforço mais caro da história, superando os 222 milhões de euros pago pelo PSG ao Barcelona por Neymar.

Mbappé vê com bons olhos a possibilidade de se mudar para o clube merengue, mas não irá dar qualquer outro passo nesse sentido, até porque estará disponível para permanecer no Parque dos Príncipes até ao final da temporada... mesmo que seja remetido ao banco de reservas.