Anfitriã Austrália elimina Canadá. Nigéria segue em frente tranquilamente

A eliminação do Canadá é uma das grandes surpresas do Mundial de 2023 até o momento. A seleção de Chloe Lacasse, ex-Benfica, foi eliminada no grupo B do torneio. A Austrália, uma das seleções organizadoras, confirmou sua passagem para as oitavas de final com uma vitória expressiva sobre o Canadá.

No confronto entre duas seleções da Commonwealth, o Canadá teve maior posse de bola, mas a Austrália conseguiu as melhores oportunidades de gol e as converteu em gols. O Canadá não conseguiu acelerar o jogo e criar perigo à baliza adversária.

O primeiro gol chegou aos 10 minutos, em uma jogada pela esquerda de Catley, que cruzou para dentro da área. Raso aproveitou e fez o primeiro gol com um belo remate cruzado.

Aos 37 minutos, a Austrália marcou novamente, mas o gol de Fowler foi anulado por um impedimento de Ellie Carpenter.

Posteriormente, a Austrália ampliou sua vantagem para 2-0. Raso aproveitou uma bola perdida na pequena área e marcou o segundo gol. A goleira canadense teve uma má abordagem na jogada.

Na segunda parte, a Austrália marcou o terceiro gol, acabando com as esperanças do Canadá. Fowler marcou sozinha na pequena área. Nos acréscimos, a Austrália ainda converteu um gol de pênalti, com a capitã Catley, finalizando o placar em 4-0.

Enquanto isso, o confronto entre Nigéria e Irlanda teve menos emoção. A Nigéria buscou dominar a posse de bola, controlando os ímpetos da Irlanda. Os adeptos irlandeses comemoraram o empate contra a Nigéria, marcando a primeira vez que o país ganhou um ponto em um campeonato mundial.

As posições do Grupo B estão definidas, com a Austrália em primeiro lugar com seis pontos, Nigéria em segundo com cinco pontos, Canadá em terceiro com quatro pontos e Irlanda em último com um ponto. As duas últimas seleções foram eliminadas do Mundial de 2023.