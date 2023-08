Com 32 seleções, Copa de 2023 tem nova marca de gols na fase de grupos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de 2023, disputada na Austrália e Nova Zelândia, terminou com 126 gols anotados, 20 a mais que na França-2019. Esta, no entanto, é a primeira Copa feminina que tem a participação de 32 seleções.

Neste Mundial da Oceania já foram realizados 48 jogos, ou seja, uma média de 2,62 gols por partida.

Em comparação com à edição anterior, realizada em 2019, quando a Copa ainda contava com 24 seleções, houve uma queda na média de gols por duelo, uma vez que foram 2,94 gols por jogo no torneio realizado na França.

Para a alegria dos torcedores, 21 partidas (44% do total) tiveram três ou mais bolas nas redes.

Ao todo, foram dez empates nesta primeira etapa, sendo que o placar ficou inalterado (0 x 0) em sete ocasiões.

DESTAQUES

O Japão teve o maior poderio ofensivo nesta primeira fase. Além de ter feito 11 gols, o time nipônico não foi vazado em nenhuma das três partidas que realizou.

As seleções estreantes em Copas do Haiti e do Vietnã foram eliminadas sem marcar nenhum gol.

Além disto, o Japão conta com uma das artilheiras do torneio. Assim como a alemã Alexandra Popp, a meia-atacante Hinata Miyazawa balançou as redes adversárias quatro vezes.

Suécia e Holanda, com nove gols, ficaram na segunda colocação de seleções com mais gols feitos.

VEJA A RELAÇÃO DE GOLS NA PRIMEIRA FASE DA COPA FEMININA:

2023 (32 seleções) - 126 gols

2019 (24 seleções) - 106 gols

2015 (24 seleções) - 110 gols

2011 (16 seleções) - 60 gols

2007 (16 seleções) - 85 gols

2003 (16 seleções) - 81 gols

1999 (16 seleções) - 98 gols

1995 (12 seleções) - 80 gols

1991 (12 seleções) - 64 gols