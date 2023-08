Australianos se empolgam com Copa em casa e batem recordes de audiência

SYDNEY, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A Austrália está vivendo a Copa do Mundo. Com a seleção em momento de alta após a classificação para as quartas de final, os torcedores locais têm lotado estádios e Fan Fests, e a audiência no país tem batido vários recordes nas transmissões das partidas.

NÚMEROS EM ALTA

O jogo das oitavas de final diante da Dinamarca, por exemplo, atingiu cerca de 6,54 milhões de pessoas no país nos canais abertos e fechados. A média de audiência durante o jogo foi de 3,56 milhões de pessoas.

O jogo foi assistido por mais pessoas do que as finais do ano passado do Footy (futebol australiano) e do rúgbi, dois dos esportes mais populares do país.

As partidas das Matildas são televisionadas na TV aberta, enquanto as outras apenas em canais fechados.

A imprensa local destaca que, apesar da divulgação menor, a Copa do Mundo tem ofuscado um dos eventos mais importantes do país em termos de audiência, público e tradição, o State of Origin, de rúgbi.

Mais de 9 milhões de pessoas já assistiram à cobertura da Copa na TV aberta australiana que detém os direitos.

ANIMAÇÃO

A sensação antes de a Copa começar era que o evento ainda não vinha sendo muito comentado pela população, mas isso mudou à medida que os jogos foram sendo disputados.

Se no início um motorista de aplicativo chegou a se mostrar surpreso com a competição em andamento no país, dias depois todos demonstravam certa empolgação durante as conversas.

Um dos motivos para isso é o campeonato de Footy que acontece ao mesmo tempo e acaba roubando as atenções.

Entretanto, o povo australiano abraçou a Copa e frequenta todos os jogos junto aos torcedores de cada seleção. A maioria tem adotado algum time a cada partida para torcer. Além disso, vão caracterizados com as cores das Matildas.

Jacinta, que foi ao estádio de Melbourne ver o jogo entre Colômbia e Jamaica, contou que, além das Matildas, ela também torce para a Holanda e foi a Sydney para assistir ao jogo contra a África do Sul.

A australiana se mostrou otimista com o momento da seleção na Copa. "Estou confiante sobre as Matildas. Estão mostrando que podem vencer qualquer um em qualquer dia. De alguma maneira foi uma bênção disfarçada a lesão da Sam Kerr. Assim achamos outras formas de atacar. Vem sendo uma boa surpresa".

A torcedora também acredita que o país está envolvido com o evento. A Copa vem batendo vários recordes de público ao longo do torneio. Além disso, várias Fan Fests nas cidades ficam lotadas principalmente em dia de jogo da Austrália.

"Os australianos amam esportes, então estão amando receber a competição. Melbourne em particular. Também temos muitas culturas aqui na Austrália porque a realidade é que a maioria de nós é imigrante de alguma forma. Todos têm uma conexão e abraçam isso. Você vê aqui. Tem sido um evento incrível", completou.

LIGAÇÃO FORTE

A Austrália tem forte ligação com o time de futebol feminino. Há, inclusive, uma torcida organizada formada por mulheres de diferentes idades nos jogos da seleção.

As crianças são muito influenciadas pelas jogadoras e várias delas jogam futebol. Por isso, diversas meninas se inspiram nas atletas.