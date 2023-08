Jogador de futebol americano morre em acidente de moto, aos 28 anos

Alex Collins, ex-jogador de futebol americano, morreu aos 28 anos após um acidente de trânsito, neste domingo. O ex-atleta seguia numa moto quando bateu em um carro. Collins morreu no local. A morte do norte americano foi compartilhada nas redes sociais por um dos clubes onde passou, os Seattle Seahawks.

"É com pesar no coração que anunciamos a morte do nosso querido Alex Collins. Era estimado por família, amigos e por todos os fãs à volta do mundo. Todos aqueles que o conheciam puderam presenciar a sua paixão, determinação e personalidade maior do que a vida", lê-se no comunicado.