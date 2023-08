Oficial: Mais um jogador do PSG irá rumo ao Médio Oriente

Abdou Diallo assinou, esta terça-feira (15), oficialmente com o Al-Arabi SC do Qatar. O senegalês de 27 anos juntou-se ao PSG em 2019, sendo que passou a última temporada emprestado ao RB Leipzig.

"Longe da vista, longe do coração. Serei sempre um parisiense e grato por ter vestido esta camisa", disse Abdou Diallo, citado no comunicado de imprensa do PSG.

O valor da transferência ficou próximo dos 15 milhões de euros (cerca de 80 milhões de reais).