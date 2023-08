Revelada conversa de dono do PSG com Mbappé, antes de voltar atrás

Da polêmica às novidades. Do desentendimento à reconciliação. A 'novela' de Kylian Mbappé no Paris SG não é recente, uma vez que tem somado peripécias ao longo dos últimos anos, tendo já levado Nasser Al-Khelaifi, dono dos campeões franceses, a garantir que o avançado "nunca mais jogava", até que voltou a mudar de ideias.

De acordo com o L'Équipe, o líder dos parisienses, em discussão com o jogador francês, garantiu "Vais ver. Nunca mais jogarás aqui. Não vamos desistir". O craque de 24 anos respondeu às ameaças e atirou: "Vou ver o quê? Você será o único presidente da história que não me vai deixar jogar".

A conversa surgiu há cerca de duas semanas, já depois de Mbappé não ter sido convocado para o estágio no Japão, bem como para o início da temporada na França, mas tudo teria ficado resolvido no decorrer desta semana, de tal forma que a imprensa gaulesa acredita mesmo que o avançado poderá chegar a um acordo com vista... à renovação.

Dessa forma, Kylian Mbappé evita ficar sem jogar durante a temporada e 'esquece' a mudança para o Real Madrid, pelo que poderá ser utilizado por Luis Enrique este sábado, diante do Toulouse.

Leia Também: Das caretas à ostentação. Os bastidores da chegada de Neymar ao Al Hilal