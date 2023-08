Das caretas à ostentação. Os bastidores da chegada de Neymar ao Al Hilal

O Al Hilal divulgou um vídeo, este sábado (19), mostrando os detalhes de como Neymar foi recebido em Riade, desde as caretas nas sessões fotográficas à ostentação do interior do avião em que viajou até à Arábia Saudita.

O craque brasileiro - que deixou o Paris SG ao fim de seis temporadas - foi ainda recebido com o célebre ramo de flores, além dos muitos adeptos presentes solicitando autógrafos e fotografias.

Confira o vídeo:

